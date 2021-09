Stiri pe aceeasi tema

- Șeful interimar al Direcției sanatate și asistența sociala a Primariei municipiului Chișinau, Boris Gilca, a declarat in cadrul ședinței online a serviciilor municipalitații de astazi, 16 august, ca in Capitala este in creștere numarul cazurilor de coronavirus, transmite moldpres.md. „La Centrul…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca ploaia de astazi afecteaza circulația troleibuzelor. Astfel, pe anumite linii sunt atestate intarzieri de la orarul stabilit: pana la 25 min. in oraș și cca 20 min. in suburbii.

- Traficul rutier pe strada Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Sfatul Țarii și Serghei Lazo, va fi suspendat in perioada 29 iulie-8 august. Astfel, pe strada Alexandru cel Bun, circulația transportului public va fi organizata dupa cum urmeaza:Rutele de microbuz nr.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe strazile din centrul orașului vor fi amenajate benzi dedicate pentru transportul public. Un anunț in acest sens a fost facut de Vitalie Mihalache, șef interimar al Direcției generale transport public și cai de comunicație, luni, la ședința operativa a…

- Fostul primar general al Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, il critica din nou pe Nicușor Dan, actualul edil al Bucureștilor, de aceasta data pe tema transportului public. Reacția senatoarei PSD vine dupa ce zilele trecute s-a aflat ca, de la 1 august, vor crește tarifele pentru transportul…

- O noua ruta de troleibuz urmeaza a fi lansata in aceasta saptamana in Chișinau. Ruta noua de troleibuz va circula pe strada Columna din sectorul Centru. O noua ruta de troleibuz va fi lansata in Capitala. Un anunț in acest sens a fost facut luni, 19 iulie, in cadrul ședinței Primariei…

- Incă 7 autobuze din cele 58 cu parcurs achiziționate, au ajuns in Parcul Urban de Autobuze. Despre aceasta a anunțat primarul general, Ion Ceban. „In total, 14 unități sint deja pe loc iar in scurt timp urmează să fie aduse incă 4. Toate autobuzele sint din Norvegia. Restul 40 de autobuze VDL…

- Primaria capitalei a facut toate clarificarile contractuale cu ISUZU pentru procurarea celor 100 de autobuze pentru municipiul Chișinau. Despre aceasta a anunțat primarul general Ion Ceban in cadrul unui live pe pagina sa de Facebook. Edilul spune ca joi va fi semnat contractul de livrare a unitaților.…