Stiri pe aceeasi tema

- Datoriile la stat pot fi platite in rate: Persoanele fizice și firmele iși pot restructura sumele restante. Cum se face eșalonarea Persoanele fizice cu datorii de peste 5.000 de lei și firmele cu datorii de peste 20.000 de lei vor putea sa-și plateasca eșalonat datoriile la ANAF și sa le achite in rate…

- Lege impotriva ”magneților”: Persoanele fizice nu vor mai putea vinde metale feroase, neferoase sau din aliaje, catre firme Firmele nu mai pot cumpara de la persoanele fizice metale feroase, neferoase si din aliaje. Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea unei legi in acest…

- OFICIAL, firmele de curierat trebuie sa transmita catre ANAF date despre persoanele care au platit ramburs (la livrare) pentru produsele comandate online The post OFICIAL, firmele de curierat trebuie sa transmita catre ANAF date despre persoanele care au platit ramburs (la livrare) pentru produsele…

- Firmele de curierat se pregatesc sa transmita catre ANAF date despre persoanele care au platit ramburs (la livrare) pentru produsele comandate online. Ordonanța a aparut in Monitorul oficial și se aplica de la data publicarii, adica de miercuri, dupa ce in aceeași zi a fost adoptata de Guvern.

- Firmele care au angajați incadrați cu salariul minim le pot mari salariile cu 200 lei, bani care nu vor fi taxați, din iunie. Adica nu se vor plati impozit pe venit și contribuții. Ordonanța de urgența a aparut in Monitorul oficial.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, afirma ca prevederea conform careia firmele de curierat ar urma sa raporteze la ANAF detalii referitoare la persoanele care au platit ramburs pentru produsele comandate online vizeaza o colectare mai buna a taxelor si impozitelor. Prevederea se afla…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se interzice achizitionarea de catre operatorii economici de la persoanele fizice a metalelor feroase, neferoase si a aliajelor acestora obtinute prin prelucrarea chimica sau termica a materialelor compozite, potrivit Agerpres.Proiectul…

- Dupa saptamani intregi in care Guvernul SUA a ezitat sa declare oficial ca in Ucraina au fost comise crime de razboi, miercuri, secretarul de stat, Antony Blinken, a confirmat acest lucru, urmand ca raspunderea juridica sa fie decisa de instanțe. Poziția SUA vine in contextul in care armatele ruse au…