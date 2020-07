Stiri pe aceeasi tema

- Universitatile din Iasi se apropie de ultimele zile de inscrieri, dar ritmul depunerii de dosare continua sa fiu unul foarte ridicat. Spre exemplu, la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" s-au atins cifre mai mare decat cele din urma cu cinci ani, cand fusese…

- O noua zi de admitere a adus cifre impresionante pentru universitatile iesene. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" si-a acoperit, pe hartie, numarul de locuri scoase la buget cu numarul de dosare depuse pana la finalul zilei de ieri, miercuri, 15 iulie.…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad”din Iasi sprijina studentii oferindu-le prosibilitatea inscrieri in programe de internship platite. Nu mai putin de 50 de studenti de la cele patru facultati ale USAMV s-au inscris si lucreaza deja in cadrul internship-urilor…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași organizeaza ”Ziua lupinului”, o intalnire cu fermieri, studenți, cadre didactice și persoane interesate de cultura lupinului, in general, și a lupinul andin (L. mutabilis), in particular. Evenimentul va avea loc…

- Un iesean care se ocupa cu inchirierea de locuinte este acuzat de o galateanca ca refuza sa-i returneze suma de bani data in avans la inchirierea unui apartament de-al sau. Bianca Ryciu, studenta la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad", a relatat pentru „Ziarul…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USAMV) va deschide un magazin in care vor fi comercializate produse alimentare, naturale si ieftine, obtinute din materii prime provenite din fermele proprii. „Lucram la proiectarea unui magazin alimentar pentru…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara ‘Ion Ionescu de la Brad’ (USAMV) din Iasi organizeaza ziua portilor deschise in mediul online, in perioada 7-8 mai, pentru toti elevii interesati de oferta educationala a celor patru facultati. Astfel, elevii si absolventii de liceu vor avea posibilitatea…

- Universitatile de stat din Iasi au luat act de anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis in cursul zilei de luni si au stabilit proceduri pentru ca majoritatea examenelor, licentelor si restul activitatii sa se desfasoare exclusiv online pana in toamna. Sunt doar mici exceptii, precum Universitatea…