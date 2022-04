Cum vor circula metroul și mijloacele de transport STB de Paște Trenurile de metrou vor circula in noaptea de Inviere, la un interval de 10 minute intre orele 23:00 – 1:00 si la un interval de 20 de minute intre orele 1:00 – 5:00. Metrorex a anuntat miercuri programul circulatiei trenurilor de metrou pentru perioada Sarbatorilor Pascale. In zilele de 22, 23, 24 si 25 aprilie, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de week-end si sarbatori legale. In noaptea de Inviere, 23/24 aprilie 2022, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

