- Sectorul medical și cel bancar sunt cele mai afectate de atacurile cibernetice. Specialiștii in IT recomanda o mai buna securizare a infrastructurii cibernetice in randul companiilor. Principalele industrii afectate de atacurile cibernetice sunt industria medicala si industria financiar-bancara, este…

- In “Threat Intelligence Report”, un studiu realizat de Nokia, se arata ca numarul troienilor noi de banking a crescut, in prima jumatate a acestui an, cu 80% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Este o crestere spectaculoasa, in trend cu cresterea numarului de oameni care folosesc serviciile de…

- In luna aprilie, Apple a activat regulile ATT, prin care urmarirea activitatii utilizatorilor de iPhone nu se mai putea face pe dispozitivele companiei decat dupa primirea acordului acestora. De atunci, inainte de a incepe urmarirea utilizatorilor (in scopul targetarii eficiente a acestora cu reclame),…

- Dupa lansarea serialului Squid Game, care a devenit cel mai popular serial de pe Netflix, infractorii cibernetici au inceput sa se foloseasca de numele filmului pentru a lansa scheme de frauda online, speculand dorinta utilizatorilor de a viziona cat mai repede serialul, potrivit unui comunicat remis…

- Potențialul investițional și de afaceri al Republicii Moldova prezentat in cadrul misiunii de afaceri online a companiilor din sectorul agroindustrial din orașul Moscova. Companiile din sectorul agroindustrial din capitala rusa, interesate de piața Republicii Moldova, s-au reunit in cadrul unei misiuni…

- Aproximativ trei sferturi dintre companiile din domeniul financiar și al produselor de larg consum au un fals sentiment de siguranța cibernetica cauzat de supraevaluarea propriilor capacitați și de lipsa masurilor de aparare de baza, potrivit celor mai recente studii efectuate de Deloitte in domeniul…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la ceremonia de aniversare a 25 de ani de la punerea in functiune a Unitatii 1 de la Centrala Nuclearoelectrica de la Cernavoda. In alocuțiune, președintele a transmis ca obiectivul energetic nuclear al Romaniei este de a asigura securitatea energetica…

- Comisia Europeana propune un incarcator comun pentru dispozitivele electronice. USB-C va deveni portul standard pentru toate telefoanele inteligente, tabletele, camerele, castile, difuzoarele portabile si consolele video portabile. "Astazi, 23 septembrie, Comisia face un pas important impotriva…