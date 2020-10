Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a reiterat dorința de a fi organizate alegeri parlamentare in Romania. El spune ca scrutinul din decembrie trebuie organizat cu mare atenție, iar normele sanitare sa fie respectate. Citește și: Ministrul Sanatații ii liniștește pe cei care se plang ca…

- PSD invoca drama de la Colectiv și arata, ca reacție la numarul de noi cazuri de persoane cu coronavirus, ca intr-o singura zi au pierit mai mulți oameni decat in dezastrul de acum cinci ani: „Drama este ca, din cauza iresponsabilitații guvernarii, vom trai cate un Colectiv in fiecare zi".…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a declarat la Romania TV ca cea mai inteleapta decizie, avand in vedere situatia alarmanta in care ne aflam din cauza COVID-19, ar fi amanarea alegerilor parlamentare din decembrie."Vreau sa discutam cu realism despre ce se intampla in momentul de…

- "Sanatatea publica este amenințata de COVID, iar politica româneasca este amenințata de PSD", a declarat miercuri Klaus Iohannis, întrebat despre atenția pe care a acordat-o PSD și temelor electorale, în condițiile în care saptamâna trecuta în România…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat, luni pe Facebook, ca rezultatul la testul pentru coronavirus pe care l-a facut este negativ. El critica insa Executivul, spunand ca refuza intentionat sa creasca in Romania capacitatea de testare pentru COVID-19 si adauga ca mii de oameni care vor vota la…

- "La Colectiv au murit niste oameni intr-un accident pe care nimeni nu putea sa il previnai iar eu mi-am asumat si mi-am dat demisia! Acum Orban nu poata sa spuna ca nu era pandemie in Romania, stie de sase luni. Daca organizeaza alegeri fara sa faca niste conditii clare de siguranta, daca deschizi…

- ​Vicepremierul Raluca Turcan susține ca ideea amânarii alegerilor locale a fost a unor aleși locali PSD, în frunte cu Primarul General, Gabriela Firea, care s-au gândit sa traga de timp și sa creeze premisele ca situația privind epidemia de coronavirus sa degenereze. „Acest…

- Alianța USR PLUS a transmis, marti, un apel public pentru declansarea unor consultari intre partidele care participa la aleegrile locale si presedintele Klaus Iohannis si Guvern, pentru stabilirea unor masuri de protectie, in contextul epidemiei de coronavirus. Alianta considera ca in actualul context…