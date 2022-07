Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a comandat inca 2,5 milioane de doze de vaccin al companiei Bavarian Nordic impotriva focarelor de variola maimutei, a anuntat vineri Departamentul de Sanatate si Servicii Umane, citat de Reuters.

- Canada va impune ca ambalajele produselor alimentare sa poarte o eticheta clara care sa indice conținutul ridicat de zahar, sodiu și grasimi saturate, ajutand consumatorii sa-și reglementeze dieta și sa previna riscurile de sanatate asociate.

- Secretarul de stat, Andrei Baciu a avut marti o intalnire cu Stella Kyriakides, comisar european pentru sanatate si siguranta alimentara, in cadrul careia cei doi oficiali au agreat ca este esential accesul egal la tratament si diagnosticare pentru pacientii care lupta impotriva cancerului. "Am avut…

- Secretarul de stat Andrei Baciu a avut, marti, o intalnire cu Stella Kyriakides, comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, discutiile concentrandu-se pe lupta impotriva cancerului.

- Oficialii din domeniul sanatații din orașul american New York au anunțat vineri seara ca un rezident a fost testat pozitiv pentru virusul care provoaca variola maimuței, potrivit Associated Press . Este al doilea caz confirmat cu aceasta infecție in SUA, in acest an, și vine la doua zile dupa ce a fost…

- Bianca Andreescu (21 de ani, 11 WTA) vrea sa ridice gradul de conștientizere asupra violenței domestice. In perioada in care a absentat din circuit, canadianca a facut munca voluntara in acest sector. Bianca Andreescu a revenit in circuit la Stuttgart, in urma cu doua saptamani, dupa o absența de jumatate…

- Postarea stanjenitoare de pe Twitter care nu trimitea la baza de date despre infecțiile cu Covid ci la un site pentru adulți a fost online timp de 14 minute inainte de a fi ștearsa. Departamentul de Sanatate din Quebec, Canada, și-a cerut scuze pentru eroare, scrie Bild , care preia o știre a agenției…