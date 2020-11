Cum va intra România în CARANTINĂ. Nelu Tătaru explică situația Ministrul Sanatații, Nelu Tataru , a declarat luni seara, la B1 TV, ca deciziile de carantinare nu pot fi luate la nivelul intreegii țari, ci doar la nivel local, in zonele unde sunt inregistrate foarte multe cazuri de infectare cu coronavirus. ”Nu putem sa inchidem tot pentru ca in anumite zone sunt focare pe care le putem gestiona. Nu intenționam sa ajungem la un stat polițienesc. Orice activitate pe care am relaxat-o am luat-o in baza unor norme. Eu sunt adeptul școlii fața in fața atunci cand condițiile o permit. Avem o transmitere comunitara diferita. Adaptarea o facem de la localitate la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

