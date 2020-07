Cum va fii iarna? Indienii unei rezervații indepartate l-au intrebat pe noul lor șef daca iarna urmatoare va fi rece sau blanda. Deoarece fusese educat intr-o scoala moderna, nu cunostea semnele ancestrale si trucurile indiene asa ca a privit cerul, dar n-a stiut ce sa zica. Dar ca sa nu para ignorant le-a raspuns ca va fi o iarna rece asa ca sa se apuce de adunat lemne. Ca sa fie si mai sigur i-a contactat și pe meteorologi. – Iarna care vine va fi frig? – Da, se pare ca va fi destul de frig – a primit raspunsul de la meteorologi. Asa ca s-a dus la trib si le-a zis sa adune mai multe lemne. Peste o saptamana suna… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

