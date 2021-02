Stiri pe aceeasi tema

- Va exista sezonul 2 din Bridgerton? Bridgerton a avut un debut de succes pe Netflix. In scurt timp dupa lansare, a devenit cel mai urmarit serial pe platforma de streaming. Urmeaza sezonul 2? Netflix nu a confirmat inca apariția unui nou sezon. Cu toate astea, presa internaționala da drept sigura existența…

- Ce va fi difuzat la Pro TV in aceasta primavara! Unul dintre cele mai urmarite postul romanești de televiziune a anunțaț cum va arata grila de programe in noul sezon. Ce va fi difuzat la Pro TV in aceasta primavara? Aflați in continuare! Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de…

- Asia Express, sezonul 4. Ce schimbari vor fi! Asia Express este unul dintre cele mai de succes show-uri marca Antena 1. Sezonul 4 a fost amanat in contextul pandemiei și al restricțiilor de calatorie. Se pare insa ca producatorii se gandesc deja la acest nou sezon, pentru care filmarile ar putea incepe…

- Drake se lanseaza in lumea modei! Lanseaza o colecție capsula cu brandul Nike! Se bucura de succes in muzica, iar acum Drake vrea sa se implice serios și in domeniul fashion. Artistul a anunțat ca pe data de 18 decembrie, la nivel global, va lansa brandul NOCTA sub umbrela Nike. Vezi aceasta postare…

- De la moartea lui Freddie Mercury au trecut deja 29 de ani (n.r. pe 24 noiembrie), iar dispariția sa este regretata și în prezent. Trupa Queen a postat pe contul personal de Instagram o fotografie unicat, realizata în anul 1981, la unul dintre cele cinci concerte pe care formația le-a susținut…

- Andreea Balan, externata fara a mai fi nevoie de operație Andreea Balan a trecut din nou printr-o cumpana legata de starea de sanatate. In urma cu o saptamana, vedeta a ajuns de urgența la spital cu dureri abdominale foarte puternice. Medicii au descoperit ca e vorba despre un abces abdominal. I-au…