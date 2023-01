Razboiul declanșat impotriva Ucrainei slabește regimul lui Vladimir Putin. Eșecurile de pe front, numarul mare de morți și raniți, la care se adauga dificultațile economice cauzate de mobilizare și de sancțiunile economice, pun in pericol puterea de la Moscova. Sursa Zilei incearca sa evalueze cat de mari sunt riscurile unui colaps politic, punand cap la […] The post Cum va arata Rusia post-Putin. Cele mai tari scenarii ale analiștilor ruși și occidentali appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .