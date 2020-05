Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiDupa decizia CC, privind imprumutul rusesc, Guvernul se gandește de unde sa ia bani Roman Chirca spune ca autoritațile iau in calcul mai multe soluții pentru identificarea surselor financiare la acoperirea deficitului, inclusiv renegocierea acordului cu Fedrația Rusa, dar și gasirea altor…

- Comunitatea de business germana solicita introducerea urgenta in Romania a sistemului de munca flexibila “Kurzarbeit”, care a salvat sute de mii de joburi in Germania Introducerea sistemului de munca flexibila, Kurzarbeit, este absolut necesara in Romania, in contextul in care perioada de…

- „Scaderea ratingului de țara pentru Romania e doar parțial generata de criza coronavirusului; cealalta problema e ineficiența actualei guvernari. In mod evident, managementul economic al Guvernului PNL nu convinge piețele financiare și agențiile de rating , iar acest lucru se va traduce prin imprumuturi…

- Federatia Europeana a Jurnalistilor (EFJ) semnaleaza noi amenintari la adresa sectorului media din Romania si a transmis autoritatilor romane o scrisoare de protest impotriva mecanismului de a trimite angajatii statului in somaj tehnic pentru o perioada de timp limitata, in timpul starii de urgenta…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat, duminica, 29 martie 2020, ordonanța militara 4 din 2020 care prevede noi masuri pentru combaterea raspandirii infectarilor cu coronavirus in Romania. Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii…

- Conform ordonantei militare nr2 din 21 martie, de la ora 22 se inchid mall-urile dar si cabinetele de stomatologie:Ordonanța militara nr. 2 din 21 martie 2020:Art.1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara.(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de…

- Restricții de circulație intra in vigoare de luni România a ajuns la 433 de cazuri de COVID-19 și a înregistrat și primele doua decese. În încercarea de a limita raspândirea virusului, autoritațile au stabilit o serie de restricții de circulație a persoanelor…

- Pensionarii romani care traiesc in strainatate sunt nevoiți sa dovedeasca, de doua ori pe an, ca nu au murit, prin certificatul de viața. „Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor banesti acordate de casele teritoriale de pensii stabiliti…