Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca ramane și in anul 2023 cel mai bun oraș studențesc al Romaniei, conform clasamentului QS al celor mai bune orașe academice pentru studenți ( https://www.topuniversities.com/city-rankings/2024 ). Potrivit informațiilor date recent publicitații, in Romania, prima poziție este ocupata de municipiul…

- Robbie Williams, cel mai mare entertainer al momentului va susține un concert spectaculos in cadrul festivalului Summer in the City, ce va avea loc in București, Piața Constituției, intre 18-19 august.

- Meniul pentru acesta va include produse locale și organice și trebuie sa aiba opțiuni vegetariene, vegane, fara gluten și paleo.Echipa include 20 de vegetarieni, iar din meniu nu trebuie sa lipseasca risotto cu trufe negre sau cartofii dulci.Fructele și gustarile nu lipsesc nici ele, iar desertul va…

- Meniul pentru acesta va include produse locale și organice și trebuie sa aiba opțiuni vegetariene, vegane, fara gluten și paleo.Echipa include 20 de vegetarieni, iar din meniu nu trebuie sa lipseasca risotto cu trufe negre sau cartofii dulci.Fructele și gustarile nu lipsesc nici ele, iar desertul va…

- Robbie William va susține un concert la București, pe 19 august, in cadrul festivalului Summer in the City, desfașurat in perioada 18-19 august in Piața Constituției. Organizatorii evenimentului au transmis deja și care sunt cerințele artistului in ceea ce privește șederea lui in Romania. Robbie Williams…

- Trupa Coldplay va sustine un al doilea concert in Romania, la 13 iunie 2024, tot pe Arena Nationala. Primul concert va avea loc la 12 iunie, tot pe Arena Nationala, potrivit news.ro."Datorita cererii incredibile, a doua data a turneului mondial Music Of The Spheres a fost adaugata pe 13 IUNIE la…

- Germania sustine Romania pentru a deveni anul acesta membru cu drepturi depline al spatiului Schengen, a declarat, marti, cancelarul Olaf Scholz, transmite Agerpres, potrivit economica.net . „Germania sustine Romania pentru ca tara dumneavoastra sa devina anul acesta membru cu drepturi depline al spatiului…

- VIDEO: Adrian Vigheciu (PSD) susține ca Drumul Valea Larga din Sectorul 6 este un proiect irealizabil in forma prezentata de primarul Ciprian Ciucu: "A pacalit din nou oamenii" Un nou atac virulent la administrația Sectorului 6 din București și la primarul Ciprian Ciucu. Adrian Vigheciu (PSD), principala…