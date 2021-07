Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care sosesc din Romania pot intra in Bulgaria fara a fi obligate sa prezinte alte documente, cu exceptia documentelor de calatorie – carte de identitate sau pasaport, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), citat de Digi24 . Noile masuri se aplica pana la data de 31 iulie.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca, incepand de luni, 21 iunie, romanii care merg in Spania cu avionul nu mai trebuie sa prezinte certificat care atesta vaccinarea completa impotriva COVID-19, test negativ PCR sau antigen sau certificat de recuperare post-COVID-19. Romanii pot calatori…

- Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK) si coordonator al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, a afirmat, marti ca, patronii IMM-urilor incep sa resimta din nou lipsa fortei de munca, odata cu startul dezmortirii afacerilor.

- Belarus a interzis temporar plecarea din țara a cetațenilor sai, inclusiv a multor deținatori de permise de ședere in stranatate, cu citeva excepții, cum ar fi funcționarii publici care efectueaza deplasari oficiale, relateaza BBC. Inasprirea normelor decisa de Comitetul pentru Frontiera de Stat urmeaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, le recomanda romanilor care vor sa plece in strainatate vara aceasta sa se informeze de pe portalul web al ministerului cu privire la conditiile de calatorie, conform News.ro. Citește și: MAE face precizari NEAȘTEPTATE dupa BATAIA CRANCENA de pe Aeroportul…

- Paul Anton a inscris o „doppietta” in victoria lui Dinamo cu Hermannstadt (2-0), insa mijlocașul care a implinit azi 30 de ani va pleca spre alte zari la finalul campionatului. CFR Cluj și Edward Iordanescu nu au renunțat la el, spera sa-l convinga sa semneze Paul Anton iși va incheia aventura in Ștefan…

- Vești extraordinare pentru milioane de romani care și-au gasit locuri de munca in strainatate. Se schimba legea, iar aceasta este numai in avantajul lor. Ce vor trebui sa respecte angajatorii? Vești bune pentru romanii care lucreaza in strainatate Romanii care vor munci in strainatate au parte de mai…

- Aproximativ 2.500 de joburi noi sunt postate in fiecare luna de angajatorii din strainatate, care continua sa se uite catre pepiniera de candidați din Romania. Aceștia insa raman, cel puțin pentru inca o perioada, interesați aproape exclusiv de oferta de locuri de munca din Romania, in condițiile in…