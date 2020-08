Cum va arăta campania electorală în România, în plină pandemie de COVID-19 Campania electorala pentru alegerile locale, care a început vineri si se va încheia în 26 septembrie, va fi una atipica, în contextul pandemiei de COVID-19. Întrunirile si evenimentele electorale organizate în spații închise sunt limitate la doua ore, cu un numar maxim de 50 de persoane, iar toți participantii sunt obligati sa poarte masca de protectie.

Campania electorala pentru alegerile locale programate în 27 septembrie se încheie în 26 septembrie, la ora 7.00.

În contextul pandemiei de COVID-19, Guvernul a decis completarea



