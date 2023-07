Stiri pe aceeasi tema

- Berbec. Ziua pentru Berbec se anunța a fi foarte reușita: va gasi cu ușurința un limbaj comun cu ceilalți, merita sa profiți de asta! Poate ca Berbecul iși dorește de mult timp sa aiba o discuție sincera cu cineva sau sa propuna o idee – daca este așa, nu exista un moment mai bun pentru a o face. Acest…

- Berbec Aspectele financiare care te preocupa la inceputul saptamanii au legatura cu nevoile tale personale imediate. In functie de felul in care iti gestionezi tu bugetul si in functie de cum iti educi poftele depinde foarte mult viitorul agoniselii tale. Miercuri si Joi se intrezaresc dialoguri si…

- Trebuie sa ințelegem ce distruge ceva in viața noastra pentru a deveni acel lucru. Devenim mai mari decat el odata ce luam forma sa, ceea ce inseamna ca in aceasta zi, devenim mai mari decat problemele noastre. Și cand suntem indragostiți, putem vedea ce este in neregula. Rezolvam problema aprofundand…

- HOROSCOP saptamanal, 29 mai – 4 iunie 2023: Afla ce iți rezerva astrele in funcție de zodia ta HOROSCOP saptamanal, 29 mai – 4 iunie 2023: Afla ce iți rezerva astrele in funcție de zodia ta Horoscopul saptamanal aduce previziuni astrale pentru fiecare zodie in parte. Citește horoscopul saptamanal și…

- Astrele au pregatit noi provocari pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, in horoscopul zilnic. Berbec Este o zi de revigorare, care promite mult și de aceea ar fi bine sa accepți nevoia de dinamism, cea care te ține in forma.…

- Pe 5 mai 2023 are loc un fenomen astronomic și astrologic deosebit cu influența puternica asupra intregului zodiac. Afla in randurile de mai jos, pe www.a1.ro, cum sunt influențați nativii din zodiac de eclipsa de luna. Toate detaliile despre impactul pe care il are fenomenul pentru Berbec, Taur, Gemeni,…

- Urmeaza Luna noua in zodia Taur! Este una dintre cele mai importante evenimente astrale ale acestui an. Astrologii anunța multe schimbari pentru nativii Horoscopului. Cum vor fi influențate zodiile.