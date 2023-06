Este foarte important sa avem grija de parul nostru și sa folosim cele mai bune produse de ingrijire. Pe langa asta, insa, trebuie sa știm și cum sa le folosim, un alt pas extrem de important. In ultimii ani, o tehnica de ingrijire a parului a caștigat popularitate și a starnit interesul tuturor. Se pare […] The post Cum trebuie sa te speli pe cap, de fapt. Greșeala pe care o fac aproape toate romancele appeared first on Playtech Știri .