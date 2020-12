Cum transformi o aplicatie mobila intr-o afacere profitabila Aproape toata lumea utilizeaza, in prezent, smartphone-ul pentru multiple functii. O aplicatie mobila nu inseamna doar jocuri, ci si aplicatii de lifestyle, instrumente pentru business, aplicatii educative si multe alte tipuri. Prin urmare, o aplicatie pentru mobil poate genera venituri substantiale, atunci cand este bine gandita si de calitate. Dezvoltarea unei aplicatii mobile necesita colaborarea cu firme specializate in acest domeniu. Asadar, oricine poate crea o aplicatie mobila, daca are o idee si o suma de bani de investit. Totusi, nu oricine poate face dintr-o aplicatie, o afacere de succes.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

