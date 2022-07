Cum transformă tehnologia psihoterapia și îngrijirea sănătății mintale Ca și alte națiuni din Europa, tulburarile mintale sunt in creștere in Romania. In 2021, crizele epidemiologice de sanatate publica au produs schimbari drastice in viața de zi cu zi a romanilor care sufera de probleme de sanatate mintala. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, in premiera, o alerta roșie de caldura extrema in condițiile in care estimeaza ca temperaturile vor atinge 40 de grade Celsius in unele zone din Marea Britanie, relateaza BBC . Avertizarea emisa de Met Office, serviciul național de meteorologie, vizeaza zona care include Londra,…

- Fondatorul chirurgiei robotice in Romania, profesor doctor Ioan Coman, a declarat, vineri, la Conferinta Nationala "Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" de la Targu Mures, ca urologia romaneasca este la standarde europene, inclusiv din punctul de vedere tehnic si al pregatirii personalului…

- „Numarul cazurilor de infectari COVID-19 a crescut alarmant in ultima perioada. Medicii au avertizat inca de saptamana trecuta ca ne vom confrunta cu un nou val mai devreme decat era așteptat. ”In ultima saptamana s-au inregistrat aproape 8.000 de cazuri, mai exact 7.726 de cazuri. Un procent important,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, marți, ca va convoca o reniune a comitetului sau de urgența, in data de 23 iunie, pentru a evalua daca variola maimuței, boala extrem de contagioasa care a inceput sa se raspandeasca in Europa, reprezinta „o urgența de sanatate publica de interes internațional”.

- * Peste 4 milioane de romani diagnosticati cu aceasta afectiune * Romania va avea o jumatate de milion de copii obezi pana in 2030 Obezitatea ar putea fi recunoscuta in premiera ca boala cronica in țara noastra. Cifrele sunt ingrijoratoare – 31,4% dintre adultii cu varste cuprinse intre 20 si 79 de…

- Vești ingrijoratoare pentru romani. O noua boala cumplita a fost depistata, recent, in randul copiilor, potrivit autoritaților de la Organizația Mondiala a Sanatații. Foarte multe cazuri au aparut in ultima vreme in Europa, iar oficialii Romaniei trag un semnal de alarma. Despre ce este vorba. O noua…