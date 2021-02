Stiri pe aceeasi tema

- CUM te poți inscrie pe lista de așteptare din platforma de programare pentru vaccinare COVID-19, din 15 martieȘeful comitetului de coordonare a campaniei de vaccinare a mai explicat cum se vor putea inscrie pentru vaccinarea impotriva COVID-19 pe lista de așteptare care va exista in doua saptamani,…

- Persoanele din etapa a treia a vaccinarii anti-COVID-19 (populatia generala) se pot programa pe platforma online dedicata acestui proces dupa data de 15 martie, inocularea vaccinului pentru acestea urmand sa aiba loc cel mai probabil in aprilie, a declarat, duminica, Valeriu Gheorghita, coordonatorul…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a explicat la Digi24 cum va funcționa programarea. „Lista de asteptare va fi disponibila pe platforma din data de 15 martie. Prin operationalizarea listei de asteptare, fiecare persoana va avea posibilitatea sa se programeze, sa…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca va fi realizata o lista de asteptare in platforma de programare pentru vaccinul anti-COVID-19, iar cei inscriși in acea lista vor fi anunțați cu 24 de ore inainte de vaccinare.„Un element important este legat de implementarea facilitatii…

- Romanii care doresc sa se vaccineze impotriva Covid-19, dar nu mai au locuri libere la dispoziție in platforma oficiala de programare, vor avea in curand posibilitatea sa se inscrie pe o lista de așteptare. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a explicat, marți, ca in momentul in…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat, duminica seara, ca se lucreaza cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) pentru operationalizarea listei de asteptare in vederea programarii la imunizare, insa aceasta nu va putea functiona decat atunci cand…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat azi ca, in cazul in care platforma pentru vaccinarea anti-Covid-19 nu va permite programarea pentru o anumita data, una dintre alternative ar fi „sa se ia in considerare o lista de asteptare” in care doritorii sa se inscrie, urmand ca acestia sa poata…

- Siteul Programare.vaccinare-covid.gov.ro, dezvoltat de STS, cere semnatura electronica din cea pe care o poți obține doar contra cost și lucreaza doar cu un mic numar firme preferate. Intre ele, companii ale unor foști generali SRI, secretari de stat PSD și antreprenori trimiși in judecata pentru corupție.Vaccinarea…