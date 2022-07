Cum te poți feri de atacurile rechinilor, când te afli într-o vacanță exotică Oamenii de știința susțin ca rechinii nu ne ataca pentru a ne manca, ci din curiozitatea de a afla ce suntem și ce pericol putem reprezenta pentru ei. Știind cu precizie obiceiurile rechinilor, dar și punctele lor slabe, avem mari șanse sa scapam cu viața in urma unui atac nemilos.... The post Cum te poți feri de atacurile rechinilor, cand te afli intr-o vacanța exotica appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

