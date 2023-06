Stiri pe aceeasi tema

- UNITATEA - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a transmis, vineri, ca sunt indeplinite conditiile declansarii conflictului colectiv de munca, fapt ce poate conduce pana la greva de avertisment si chiar la greva generala, potrivit Agerpres.„Astazi, la nivelul metroului bucurestean, situatia este incordata,…

- Economie Lista contribuabililor bun-platnici a fost publicata pe portalul ANAF / Din Teleorman sunt 5640 agenți economici mai 16, 2023 08:42 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman informeaza ca A.N.A.F. a publicat lista contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat…

- Angajatii care detin titlul stiintific de doctor vor primi indemnizatie doar daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detin titlul si daca au prevazute in fisa postului atributii care sa permita verificarea lunara a modului in care activitatea este valorificata in mod suplimentar, conform…

- Mai mulți medici au organizat un protest spontan la Ambulanța Brașov. Aceștia s-au adunat in biroul directorului, iar conducerea a chemat poliția. Protestul spontan vine in contextul in care medicii susțin ca stau 3-4 persoane intr-o camera de 4 metri patrați.Mai mult, aceștia susțin ca exista camere…

- Prejudiciu urias pentru o banca din Romania, in ale carei bancomate au fost incarcate bancnote de 500 de euro false. Desi a fost vorba despre 240.000 de euro in bani falsi, doar 6 astfel de bancnote au fost respinse de aparatele bancii. DIICOT face la aceasta ora perchezitii in acest caz. Patru perchezitii…

- Data: 27.04.2023 “Hub creativ Hunedoara” ASOCIAȚIA NON PROFIT L&C CONSULTING anunta inchiderea proiectului „Hub creativ Hunedoara”, Cod SMIS 152915, in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului a fost…

- Atmosfera animata, zilele trecute, la sediul comandamentului Diviziei 2 Infanterie ,,Getica” Buzau, cu ocazia Zilei Porților Deschise organizata cu prilejul sarbatoririi Zilei Forțelor Terestre. Peste 300 de elevi de la mai multe unitați școlare din județ au vizitat Garnizoana și au aflat ce presupune…

- Activitatea din 36 de unitati de invatamant preuniversitar din judetul Iasi a fost suspendata dupa ce institutiile respective au fost inchise total sau partial din cauza ninsorii si viscolului. ‘Conditiile meteorologice au impus ca in cursul acestei zile sa fie suspendata activitatea in mai multe unitati…