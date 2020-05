Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 mai - Sputnik. Meteorologii Moldoveni anunța pentru acest sfarșit de saptamana ploi abundente cu descarcari electrice și rafale de vant. Pe timp de zi, temperatura aerului va fi de +20..+25 de grade celsius. Noaptea temperatura va fi de +7...+12 grade Celsius. © Photo : Banca…

- CHIȘINAU, 2 mai - Sputnik. La cursul valutar al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru zilele de 2 și 3 aprilie, un euro echivaleaza cu 19,41 lei, cu 18 bani mai puțin decat pe 29 aprilie. Un dolar american costa 17,89 lei, cu 11 bani mai puțin. © Photo : Banca Naționala a MoldoveiCurs valutar…

- TIRASPOL, 23 apr - Sputnik. In ajunul Zilei Victoriei, veteranii de razboi din Dubasari vor primi medalii cu prilejul celei de-a 75-a aniversari a Marii Victorii. De asemena, aceștia vor primi felicitari din partea liderului transnistrean, Vadim Krasnoselski. "Inmanarea decorațiilor se realizeaza…

- CHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, a anunțat ca doar pe parcursul zilei de ieri 115 pacienți au fost externați din spitale, dupa ce s-au tratat de COVID-19. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. In pofida starii de urgența, lucrarile de restaurare nu au fost stopate la memorialul „Eternitate” din Chișinau. Inițial, era prevazut ca complexul sa fie restaurat cu prilejul celei de-a 75-a aniversari a Victoriei in Marele Razboi pentru apararea Patriei, iar pe 9 mai…

- CHIȘINAU, 15 apr. – Sputnik. Centrul de gazduire a persoanelor fara adapost din Capitala a intrat in carantina luni, dupa ce o femeie care se afla acolo in izolare s-a simțit rau, iar rezultatele analizelor de laborator au confirmat prezența coronavirusului. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații,…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. In felul acesta, numarul celor care au murit de coronavirus a ajuns la 43 de oameni. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYCoronavirus in Moldova: Cate persoane au fost vindecate pana in prezent…

- CHIȘINAU, 14 apr. – Sputnik. Reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase ”Toma Ciorba” din Capitala au anunțat ca astazi a fost externat pacientul cu numarul 100 care s-a tratat de COVID-19. Este vorba despre o femeie in varsta de 48 de ani, originara din Hancești. Pacienta s-a tratat cu succes…