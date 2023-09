Cum sunt supravegheate navele din zonele Midia și Agigea Doua radare de ultima generație, unul cu funcție principala și altul cu funcție de rezerva, au fost amplasate pe cladirea Autoritații Navale Romane din Constanța, ceea ce va ajuta la supravegherea traficului maritim. „Doua radare de ultima generație, unul cu funcție principala și altul cu funcție de rezerva, sunt amplasate astazi (joi – n.r.) pe cladirea Autoritații Navale Romane (care se afla in portul Constanța – n.r.). (…) va fi instalat și soft-ul ce va permite operaționalizarea celor doua echipamente ce vor ajuta la supravegherea traficului maritim. Un alt radar a fost deja poziționat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

