Stiri pe aceeasi tema

- PSD vine din nou cu masuri concrete in beneficiul celor cu venituri reduse! Proiectul PSD privind acordarea voucherelor pentru alimente se implementeaza in ritm accelerat. Recent s-au semnat contractele pentru tiparirea voucherelor, iar Poșta Romana a fost desemnata pentru a le distribui. Peste 3 milioane…

- Incepand din luna mai, bugetul alocat furnizorilor de servicii de medicina dentara care se afla in contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Iasi s-a dublat. Astfel, suma contractata a crescut de la 2.000 de lei lunar la 4.000 de lei pentru un medic specialist din mediul urban. In…

- Ieri, Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a binecuvantat lucrarile de amenajare a noii infirmerii situate in incinta Centrului Eparhial din Buzau. La slujba au participat parinții consilieri și inspectori eparhiali, parinții protoierei, precum și cadre medicale care…

- Daniel Cadariu a declarat, duminica, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca va fi stimulata activitatea de a aduce turisti straini in Romania. ”In 2019, indicatorii spuneau ca au ajuns in Romania 2,7 milioane de turisti straini si exact pentru a ajuta cumva si acest aspect, noi am pregatit…

- Marele campion a fost gasit vinovat de incalcarea legilor britanice privind insolvența, dupa ce a fost declarat falit in 2017, datorand creditorilor aproape 50 de milioane de lire sterline, potrivit Bloomberg. Becker, fostul numar unu mondial si de 7 ori caștigator de Grand Slam, nu și-a declarat proprietați…

- Cele mai multe fonduri, 562 de milioane de euro, au fost platite Poloniei, deoarece aceasta tara a primit cei mai multi refugiati ucraineni. Urmeaza Italia cu 452 milioane de euro si Romania cu 450 de milioane de euro.Platile au fost facute in cadrul Actiunii de coeziune pentru refugiatii din Europa…

- O veste importanta in aceasta perioada vine tocmai de la Comisia Europeana. Recent, forul continental a aprobat schema depusa de statul roman, in valoare de 91 milioane de euro, pentru ajutoarea crescatorilor de bovine, porcine si pasari in contextul pandemiei de coronavirus. Practic, crescatorii de…

- Telefon gratuit pentru servicii medicale destinate refugiatilor din Ucraina Foto: Arhiva. Refugiatii din Ucraina vor avea acces la consultatii medicale prin telefon, în limba ucraineana, atât pentru servicii de medicina generala, cât si de pediatrie, informeaza Asociatia Zi…