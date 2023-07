Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului, peste 1.300 de persoane și-au pierdut viața sau au disparut in Mediterana in tentativa lor de a ajunge in Europa, transmite Euronews. Și sunt numai cazurile cunoscute. Deoarece numarul real al deceselor este mult mai mare și continua sa creasca. Cu toate riscurile, de la inceputul…

- Un numar de 40 de persoane au disparut dupa ce o ambarcatiune cu migranti a naufragiat joi in largul insulei italiene Lampedusa, o noua tragedie petrecuta in largul coastelor Italiei, dupa cele din Grecia si Spania, transmite AFP, citat de Agerpres.Printre persoanele disparute se numara cel putin…

- Italia, Spania si Grecia sunt cele mai populare destinatii de vacanta pentru care romanii vor opta in aceasta vara, insa pe lista se mai afla Turcia, Franta sau Portugalia, arata o analiza publicata, marti, de o platforma online de rezervari bilete de avion.Conform datelor eSky, pentru 2023, Italia…

- Romania are mai mulți stupi decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane, arata datele Eurostat publicate vineri, 19 mai, cu ocazia Zilei mondiale a albinelor (20 mai). Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ…

- Consiliul Local Craiova a respins, joi, proiectul de hotarare privind sustinerea editiei 2023 a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2023 cu suma de 40.000 de lei, dupa ce consilierii USR au votat impotriva sustinand ca poetii invitati din aproape 20 de tari ar fi propagandisti rusi. Consilierii…

- Echipa de gimnaziu fete a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, condusa de profesor Dan Raluca, participa, in perioada 28.04-01.05 2023, la Turneul Internațional de Baschet, organizat la Milano, Italia. In data de 29.04.2023 joaca cu echipele din Spania si Bulgaria.Multumim pentru sprijin Consiliului…

- Școala Gimnaziala ”B.P. Hasdeu” este coordonatorul unui alt proiect de mobilitate prin programul Erasmus+, proiect finanțat cu fonduri europene, in cadrul caruia au mai participat instituții de invațamant din Spania, Italia, Croația, Grecia și Lituania.

- Zilele trecute l-am cunoscut pur intamplator la București pe un legendar șef de restaurant georgian stabilit in Ucraina de mulți ani și care a ținut un faimos local in Crimeea la Ialta – Tiflis la care am mancat acum mai bine de 30 de ani. A mai ținut un restaurant faimos la Kiev – tot Tiflis. Acum,…