- Pentru ca elevii stau acum acasa, profesorii organizeaza lecțiile utilizand aplicațiile mobile. Dascalii recunosc ca aceasta este o mare provocare atat pentru ei, cat și pentru copii. Cert este faptul ca trebuie sa se conformeze unor reguli și sa faca fața situației.

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat platforma Digital pe educred.ro (digital.educred.ro), un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc sa valorifice noile tehnologii in activitațile de invațare cu elevii. Aceasta platforma a fost dezvoltata de echipa proiectului „Curriculum Relevant,…

- La 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, in 27 ianuarie, cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj au reluat proiectul „Lumini in intuneric”. Elevii din clasa a XI-a D, implicați in proiect,…

- Lugojul se pregateste sa sarbatoreasca asa cum se cuvine Mica Unire. Muzeul de Istorie si Etnografie Lugoj si Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj au anuntat primii ca sarbatoresc, impreuna, implinirea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane. “Elevii acestei scoli, coordonati de d-na prof. Ibolya…

- INVATAMANT… Liceul Tehnologic “Ion Mincu” din Vaslui urmeaza sa incheie un parteneriat cu o companie importanta din judet. Este vorba despre S. C. Vascar S. A. care, incepand din anul scolar 2020-2021, va sustine formarea profesionala a 12 elevi in domeniul Industrie alimentara, calificarea “Preparator…

- Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj și Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” sarbatoresc, impreuna, implinirea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Elevii acestei școli, coordonați de prof. Ibolya Șipoș, vor participa la simpozionul intitulat „Alexandru Ioan Cuza și Banatul”. Manifestarea…

- Mai mulți elevi din județul Constanța vor scapa de povara kilogramelor pe care le cara in spate in fiecare zi cand merg la școala. Ghiozdanul va deveni ușor pentru ca elevii iși vor lasa manualele acasa, iar in sala de clasa vor invața dupa tablete.