Cum sunt înșelați românii pe Facebook: zeci de oameni au rămas fără bani în conturi după ce au accesat reclame Zeci de romani au ramas fara bani in conturi dupa ce au accesat reclame postate pe rețelele sociale. In cateva cazuri prejudiciul depașește chiar un milion de lei. „De la inceputul anului și pana in prezent au fost 42 de sesizari ale persoanelor care au accesat platforme de investiții. Prejudiciile variaza de la 100 de […] The post Cum sunt inșelați romanii pe Facebook: zeci de oameni au ramas fara bani in conturi dupa ce au accesat reclame appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

