Cum sunt generate certificatele de vaccinare false

- Experții Kaspersky explica felul in care pot fi generate certificatele de vaccinare false. Infractorii fie au primit o cheie criptografica secreta, fie au complici in sanatate. Daca prima ipoteza se confirma, certificatele legitime vor trebui, cel mai probabil, anulate. Cercetarile realizate de experiții…

- Un procuror al statului New York a indemnat marti platformele sociale, printre care Facebook, sa actioneze mai mult impotriva traficului pe internet a unor certificate false impotriva COVID-19, fenomen ce ingrijoreaza SUA, si a anuntat destructurarea unei celule, informeaza AFP. In total,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat, luni seara, ca exista o vina a personalului medical care elibereaza certificate de vaccinare in fals, insa vina trebuie dovedita. Mihaila a explicat ca, de cand se folosesc certificatele de vaccinare, au fost transmise catre organele de ancheta peste 370…

- Florin Cițu intervine in scandalul rețelei de falsificatori de certificate de vaccinare și precizeaza ca va trimite Corpul de control al prim-ministrului, pentru ca ceea ce se intampla i se pare „inadmisibil”, mai ales ca aceste lucruri au fost descoperit

- Corpul de control al prim-ministrului va verifica situatia legata de certificatele false de vaccinare, a anuntat, luni, premierul Florin Citu, transmitand ca este "inadmisibil" ca retelele de falsificare sa fie descoperite de un jurnalist, in conditiile in care "sunt atatea institutii care au primit…

- Infractorii și infracționalitatea evolueaza foarte mult, iar in pandemie, vor mai fi situații in care infractorii vor incerca sa profite, a declarat, luni, ministrul de Interne Lucian Bode. Intrebat de jurnaliști in legatura cu ancheta Digi24 care a dezvaluit o rețea de falsificatori de certificate…

- „Sigur ca noi suntem atenți la aceste noi infracțiuni care apar pe plaja infracționala din Romania. Acolo este o ancheta in curs, concret pe cazul prezentat de dumneavoastra, și cu siguranța lucram sa il identificam in cel mai scurt timp posibil pe cel care a incercat sa vanda certificatul COVID. (...)…

- Kaspersky anunța peste 1.500 de site-uri frauduloase care vizau potențialii investitori in criptomonede sau utilizatorii interesați de miningul criptomonedelor, de la inceputul anului. Infractorii cibernetici au recurs inclusiv la programari false la vaccinare pentru cei care au Bitcoin.