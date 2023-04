Mamele care urmeaza sa nasca in aceasta luna se intreaba cu siguranța cum sunt copiii nascuți in luna aprilie. Ai și tu un copil nascut in aprilie? Atunci acest articol este și pentru tine.Iata cum sunt copiii nascuți in luna aprilie.Sunt in zodia Berbec sau TaurIn funcție de data nașterii, copiii care vin pe lume in luna aprilie sunt fie Berbeci (1-19 aprilie), fie Tauri (20-30 aprilie). Berbecii sunt pasionali și independenți, iar Taurii sunt ambițioși și de incredere.Zi de naștere interesantaIn luna aprilie sunt zile care se pot transforma in zile de naștere interesante: 1 aprilie (Ziua pacalelii),…