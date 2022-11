Cum sunt afectați dinții femeilor după instalarea menopauzei Cum sunt afectați dinții femeilor dupa instalarea menopauzei „Ca orice transformare hormonala, menopauza aduce o serie de modificari in viața unei femei, cu simptome mai mult sau mai puțin evidente la nivelul fiecarui aparat/sistem din organism”, spune medicul stomatolog Sorina Stroe . Uscaciunea gurii, primul semn al menopauzei „La nivelul cavitații orale, pe fondul scaderii secreției de hormoni estrogeni, primul semn pe care il vom intalni este xerostomia (uscaciunea gurii), insoțita de subțieri ale mucoaselor. Acestea, la randul lor, fac pacientele sa fie mai expuse la traumatisme, creand neplaceri… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

