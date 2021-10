Stiri pe aceeasi tema

- Trupa suedeza ABBA a lansat melodia „Just A Notion”, al treilea single de pe mult asteptatul lor album „Voyage”, anunța agenția dpa . Cu o linie melodica care aminteste de hiturile formatiei din anii ’70, „Just A Notion” putea fi ascultata pe Spotify si Youtube vineri dimineata. Influenta anilor ’70…

- Trupa italiana Maneskin, castigatoarea editiei de anul acesta a Eurovision, lanseaza vineri o versiune a unuia dintre cele mai populare cantece ale sale, "I wanna be your slave", in colaborare cu legendarul rockstar american Iggy Pop, relateaza EFE. Piesa face parte din albumul "Teatro d'Ira Vol.1"…

- Dupa o asteptare de mai bine de 8 ani, super grupul recunoscut la nivel international a lansat vineri, 16.07.2021, piesa “It Gets Better”, care a acumulat aproape de 2 milioane de stream-uri pe Spotify si peste 7,7 milioane de vizualizari pe YouTube. Nu a durat mult si Swedish House Mafia a lansat si…