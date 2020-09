Stiri pe aceeasi tema

- Carla’s Dreams revin cu un nou single care se numește ”Scara 2, etajul 7” și care a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Sebastian Barac, Marcel Botezan, cu care artiștii au mai colaborat pentru ”Secrete” și “Cum ne noi”. Videoclipul a fost regizat de Roman Burlaca și filmat de Evgheniy Dedkov,…

- AMI și Florian Rus revin cu o noua colaborare pentru piesa “Regrete”, o piesa optimista in ciuda titlului, o invitație la o viața traita intens, fara limite, cu distracție și experiențe memorabile. Piesa a fost compusa de Florian Rus, Bogdan Todor și Alex Ghinea, text Florian Rus, Bogdan Todor și producție:…

- Iuliana Beregoi lanseaza single-ul “Cum suna liniștea”, o piesa dance, de dragoste care vorbește despre iubirea adolescentina, sincera și energica. Piesa “Cum suna liniștea” a fost compusa de Adelina Stinga (Iraida), Viky Red, Alexandru Cotoi, text Adelina Stinga (Iraida) și produsa de Viky Red, Alexandru…

- Annjo si Tamiga & 2Bad au realizat prima colaborare impreuna la melodia “Bring the fire”. Este o piesa sensibila cu un aer fresh care vorbeste despre speranta in dragoste, iar videoclipul are note din stilul urban si este filmat in Bucuresti. Acestea fiind spuse, va invit cu mare drag sa urmarim impreuna…

- Cantareata de origine australiana Kylie Minogue a lansat videoclipul piesei „Say Something”, dupa doua saptamani de la prezentarea noului single, potrivit news.ro.Piesa va fi inclusa pe albumul „Disco”, al 15-lea al artistei, iar videoclipul este regizat de Sophie Muller. „Say Something”…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…

- Vineri, 17 iulie 2020, trupa IRIS – Nelu Dumitrescu a lansat cel mai recent single, Un alt format. Piesa a fost compusa și inregistrata in perioada pandemiei, lucru care se reflecta in versurile și mesajul melodiei, acestea fiind realizate de catre Eliza Manda. Mai mult decat atat, Un alt format este…

- Dupa ce și-a surprins fanii cu una dintre cele mai indraznețe colaborari pentru piesa „Rapido”, care in doar 48 de ore de la lansare ocupa locul 1 in Trending, Ruby lanseaza alaturi de Shift piesa „Limonada”, un single fresh, potrivit zilelor in care „soarele topește strada”. Și in care apare și mamaia…