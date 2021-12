Cum și-a găsit fericirea la sat un cuplu de bărbați LGBT. „Ne-am ambiționat să ne căsătorim acasă!” Cristian Marcu și Paul Mureșan sunt doi tineri din Cluj care formeaza un cuplu de aproape cinci ani. Locuiesc și se gospodaresc impreuna, in satul Salicea. In fața statului, sunt insa doar colegi de camera. Pentru ca parteneriatul civil nu este legalizat in Romania, Paul și Cristian raman inca la statutul de logodnici. Așteapta ca și țara noastra sa se alinieze legislației europene. Pana atunci iși gasesc bucuria unul in celalalt și in toate savorile pe care le ofera viața la țara. Cristian Marcu sta pe canapea și langa el se ghemuiește, intr-o paturica, o pisica. O cheama Pucca. E neagra. Undeva… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

