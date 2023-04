Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea și Adi Sina se afla printre cele mai apreciate persoane publice din showbiz-ul romanesc. Cei doi parinți se bucura de o familie minunata, iar iubirea lor pare a fi desprinsa din povești. Pe rețelele sociale, prezentatoarea TV este destul de activa și iși ține fanii la curent cu fiecare activitate…

- Adi Sina și frumoasa lui soție, Anca Serea, s-au casatorit in anul 2015, iar cei doi se simt mai intalniți ca niciodata și se bucura de minunata lor familie. Intr-un interviu oferit pentru Antena Stars, Adi Sina a dezvaluit care este secretul casniciei, dar și care sunt calitațile partenerei sale.

- Anca Serea recunoaște ca viața de mama nu este deloc ușoara și ca au existat in viața ei momente in care a pus mai presus fericirea celorlalți decat propria bucurie. In exclusivitate pentru Antena Stars, soția lui Adi Sina a vorbit despre cum a reușit sa depașeasca aceasta perioada.

- Anca Serea este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete din showbiz. Are o silueta de invidiat și reușește sa se mențina intr-o forma de zile mari, deși este mama a șase copii. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit secretele unei siluete impecabile.

- Denisa Nechifor iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Cum a fost surprinsa vedeta de oamenii dragi din viața ei cu ocazia aniversarii, dar și cat de fericita se simte. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Brigitte Pastrama și soțul ei, Florin Pastrama, au implinit 4 ani de relație, iar ea este in culmea fericirii, pentru ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de acesta. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a povestit cum s-au cunoscut și a marturisit ca el a facut primii…

- Valerie Lungu a vorbit in exclusivitate despre relațiile pe care le-a avut in trecut, dar și lecțiile pe care le-a invațat, iar vedeta susține ca in fiecare persoana din viața i-a oferit o experiența și nu regreta nimic. Iata ce a marturisit vedeta la Antena Stars!