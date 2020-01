Cum se vor putea angaja strainii in Marea Britanie, dupa Brexit. Guvernul pregatește un nou sistem de imigrație pana la sfarșitul anului Un sistem al imigratiei pe puncte, asemanator celui australian, trebuie introdus in Regatul Unit pana la finele acestui an, considera ministrul britanic de interne Priti Patel. Conform presei britanice, Priti Patel va cere guvernului condus de Boris Johnson ca un astfel de sistem să fie adoptat cu doi ani mai devreme decât se intenţiona iniţial, astfel încât să intre în vigoare odată cu încheierea tranziţiei…