Stiri pe aceeasi tema

- Trei din cele 10 contracte de asistența juridica incheiate in anul 2021 de Primaria Bacau au fost cu firma SCA Achim & Bulai, la care este partener fostul prefect USR Leonard Bulai. Cele 3 contracte reprezinta, ca valoare, mai bine de un sfert... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La Casa de Cultura a avut loc pe 9 decembrie o noua intalnire a administrației locale și a conducerii asociației GAL Plaiuri Someșene cu locuitorii din Gherla. Subiectul l-a constituit construcția de blocuri pe strada Pescarilor, unde in prezent traiește o colonie de romi in locuințe și adaposturi improvizate.…

- Campia Turzii a cerut bani prin Programul ”Anghel Saligny” pentru a realiza centura de sud a orașului, pe o lungime de 9,5 kilometri. In 2020, primarul orașului, Dorin Lojigan, a semnat protocolul de realizare a centurii, alaturi de orașul Turda. Principalul scop al drumului fiind de a scoate traficul…

- FOTO: „Un copacel pentru fiecare aiudean vaccinat”. Administrația locala din Aiud a plantat 1.000 de puieți de salcam și gorun Funcționari publici și personal contractual din cadrul Primariei municipiului Aiud și instituțiilor subordonate Consiliului Local au participat miercuri, 10 noiembrie, la o…

- La un an de la preluarea puterii la nivelul Consiliului Județean Giurgiu liberalii fac un scurt bilanț a ceea ce au reușit prin vocea deputatului Gabriela Horga. Aceasta susține intr-o postare pe pagina personala de Facebook ca marea realizare, printre multe altele, e aceea a revitalizarii invațamantului…

- „Municipiul Lugoj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 (trei) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția buget-cheltuieli, Compartimentul salarizare, de: Consilier, clasa I, grad profesional superior; Inspector, clasa I, grad profesional…

- Fondurile din bugetul local al Sloboziei ar putea crește considerabil daca administrația locala ar incasa banii datorați de firmele aflate in insolvența, faliment sau reorganizare. Estimarile oficiale arata ca Primaria Slobozia are de recuperat de la aceste societați 14,7 milioane de lei. In unele cazuri,…

- Administratia locala din Cumpana a prezentat o lista cu bunurile mobile imobile ce duc la excluderea acordarii ajutorului social. Primaria comunei Cumpana vine in sprijinul cetatenilor cu informatii utile in debut de sezon rece, cu privire la ajutorul pentru incalzirea locuintei si cu privire la suplimentul…