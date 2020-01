Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „colectiv”, regizat de catre Alexander Nanau va avea premiera in cinematografele din Romania pe 28 februarie. Inaintea premierei, joi, 20 februarie, de la ora 18.30 la Universitatea de Vest din Timișoara, ”colectiv” se vede la Timișoara, in prezența echipei de producție și a protagoniștilor.…

- Tratarea tuberculozei Foto Agerpres Pacientii infectati cu tuberculoza vor putea fi tratati si în sistem ambulatoriu în cadrul unui proiect-pilot lansat joi, de Ministerul Sanatatii. Într-o prima etapa, proiectul vizeaza 200 de pacienti din Bucuresti, aflati în…

- Am incercat sa aleg, din intamplarile unui an, o singura amintire. S-a petrecut recent, la Amsterdam, cand o romanca a explicat dorul de țara prin ceea ce-i lipsește in propriul cuplu.Olanda este o țara pe care omul a revendicat-o apelor, cu doua treimi din teritoriu expus permanent inundațiilor. Aproape…

- Filmul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, va intra in peste 30 de cinematografe din Romania incepand din 28 februarie 2020, precizeaza un comunicat transmis vineri AGERPRES. "colectiv" spune povestea primului an de dupa incendiul care a avut loc in 2015 in clubul bucurestean si urmareste cu egal…

- Aflata la Amsterdam, acolo unde filmul Colectiv va avea premiera in Olanda diseara, medicul ATI care a facut publice documente cu infecțiile nosocomiale a fost recunoscut și felicitat de organizatorii și voluntarii din secția de vot. Camelia Roiu lucreaza la Spitalul de Arși din București și tot acolo…

- Președintele Klaus Iohannis va depune astazi o coroana de flori in memoria victimelor de la „Colectiv”. Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala. Astazi se implinesc patru ani de la tragedia care a ucis 65 de oameni.In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in…