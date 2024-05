Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a fost in tribune la ultimul meci al Generației de Aur de pe Arena Naționala, sambata seara. Președintele Partidului Național Liberal a postat un selfie cu spectacolul suporterilor din tribune și a transmis un mesaj urmaritorilor sai de pe Facebook: "Spectacol pe Arena Naționala, la meciul…

- Daniel Prodan, care a murit la 44 de ani din cauza unui infarct, a fost omagiat la meciul de adio al generației de aur. Totodata, organizatorii meciului legendelor de pe Arena Naționala au pregatit un colț special dedicat memoriei fostului internațional.

- In aceasta seara are loc dineul oficial dinaintea meciului de retragere al Generației de Aur, care este programat sambata, 25 mai de la 20:30. Foștii mari fotbalști ai Romaniei și-au facut apariția in jurul orei 20:00 la hotelul Radisson din București, pentru dineul premergator meciului de pe Arena…

- Cu ocazia ultimului meci jucat de Generația de Aur, sambata, pe Arena Naționala de la ora 20:30, toate tricourile purtate de jucatorii celor doua echipe din acest duel, inclusiv cel al antrenorului Jose Mourinho, cu autografe, vor fi scoase la licitație. Sunt 49 de loturi in total, atat cele ale fotbaliștilor…

- Fanii lui Bayern Munchen au creat o atmosfera incendiara in startul meciului cu Arsenal, din returul sferturilor Champions League. Și au protestat impotriva propriei conduceri, dar și la adresa UEFA. Cele doua echipe au intrat pe teren intr-o atmosfera incendiara. In startul meciului, ultrașii lui Bayern,…

- Postare Facebook Prosport Focsani: ” – NR. 1 – COPIII DE LA PRO SPORT IN TRIBUNE LA DERBY-UL RAPID – FCSB ! MULTUMIM CONDUCERII ECHIPEI RAPID BUCURESTI PENTRU INVITATIE! BUCURIE FARA MARGINI PENTRU COPIII NOSTRI ! MECI EXCELENT ! GOLURI MULTE ! PUBLIC INCREDIBIL ! ATMOSFERA DE MECI MARE ! CRESTEM COPIII…

- Rapid și FCSB se intalnesc sambata pe Arena Naționala in derbiul care va decide diferența de puncte cu care cele doua formații vor incepe play-off-ul. Meciul este transmis LiveBlog de HotNews.ro.