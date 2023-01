Cum se va lăsa de acum încolo bacșișul în restaurante. Suma se va impozita de la 1 ianuarie 2023 Noi schimbari in HoReCa, din 1 ianuarie 2023. De acum inainte, vom fi intrebați daca vrem sa lasam bacșiș. Iar suma va fi trecuta clar și pe nota de plata. In acest fel, statul va putea impozita și aceste venituri pe care ospatarii, barmanii ori bucatarii le au pe langa salariu. Totodata, de la 1 […] The post Cum se va lasa de acum incolo bacșișul in restaurante. Suma se va impozita de la 1 ianuarie 2023 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

