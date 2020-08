Stiri pe aceeasi tema

- In informațiile transmise de președintele Klaus Iohannis, in cadrul conferinței de miercuri, a aparut o eroare cu privire la formula de calcul care sta la baza stabilirii celor trei scenarii care vizeaza...

- Premierul Ludovic Orban a vorbit despre redeschiderea școlilor, spunand ca guvernul a luat in calcul ”trei, patru„ scenarii, fiind insa prea devreme pentru a se pronunța asupra variantei alese. El considera ca ”presiunea de a furniza informații acum este rezultatul inițiativei demagogice a PSD”.

- PLANUL Ministerului Educatiei, in eventualitatea revenirii epidemiei: elevii ar putea veni la școala prin rotație! Ministrul Educației, Monica Anisie, anunta ca institutia pe care o conduce analizeaza mai multe scenarii in ceea ce privește revenirea elevilor la școala in septembrie. Anisie a explicat…

- Ministrul Educației anunța lansarea campaniei „Doneaza un computer pentru educație”. Asta, dupa ce potrivit unor date oferite de minister, circa 29 de mii de elevi și trei mii de profesori din țara nu dispun de tehnica de calcul. Potrivit ministrului, Igor Șarov, tehnica de calcul poate fi donata de…

- Ordinul comun emis de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, cu privire la regulile de derulare a activitatilor culturale dupa data de 1 iunie a fost publicat in Monitorul Oficial, vineri seara.

- Guvernul Orban are un moment de cumpara dupa epidemie, in care va trebui sa ia o decizie de care ar putea depinde scorul PNL la viitoarele alegeri. La data de 1 septembrie, potrivit legislatiei in vigoare, pensiile ar trebui majorate cu 40%. Un alt moment important este la 1 august, cand alocatiile…

- Un ordin comun al ministrului Sanatații și ministrului de Interne, care stabilește regulile privind desfasurarea activitaților religioase, a fost publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial. Acesta reglementeaza modul in care se va face accesul persoanelor in lacașurile de cult, limitele impuse și…

- Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, a declarat ca termometrele folosite la intrarea in supermarketuri sunt doar orientative si ca sunt cazuri in care anumite persoane au temperatura mai ridicata din cauza unor fluctuatii fiziologice sau chiar din cauza vremii.…