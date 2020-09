Oamenii de știința au confirmat ca Soarele este oficial de noua luni intr-un nou ciclu meteorologic solar. Oamenii de știința prezic ca noua faza de activitate a soarelui, numita ciclul solar 25, va atinge varful in 2025, dar va fi in general un ciclu mai puțin activ, destul de similar cu cel care s-a incheiat […] Citește Cum se va comporta Soarele in urmatorul ciclu solar de 11 ani, in care a intrat. Evoluția sa influențeaza viața pe Pamant in Alba24 .