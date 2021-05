Cum se tratează celulita în 2021 Cum se trateaza celulita in 2021. Ce soluții ofera specialiștii! “Pentru o abordare eficienta este esențial sa facem mai intai o analiza a compoziției corporale, cu ajutorul unui aparat de tip Tanita. Cand vrem sa slabim sau sa ne remodelam silueta, accentul nu trebuie sa cada neaparat pe kilogramele in plus, ci pe procentul de grasime și de apa din corp, BMI și rata metabolismului bazal. Aflam astfel care este compoziția noastra corporala și de aici putem primi un plan personalizat care sa dea rezultate in cazul nostru. Suntem cu toții diferiți și ceea ce funcționeaza pentru altcineva nu este… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Arteriografia periferica este o procedura minim invaziva recomandata pentru explorarea arterelor membrelor inferioare. Prin aceasta investigatie aflam starea arterelor care iriga diverse organe si care se pot ingusta din cauza depunerilor de colesterol. Ce urmareste mai exact medicul cu aceasta procedura,…

- In urma articolului „ Din seria omul frate cu natura – o relație dezastruoasa ” publicat in ediția noastra online din 15 martie, am primit și reacția Garzii de Mediu Neamț. Ce aflam din acest raspuns este faptul ca Primaria Borlești s-a autosesizat și chiar a doua zi a facut curațenie pe malul paraului…

- Copresedintele AUR George Simion a criticat, miercuri, Guvernul, sustinand ca impune reguli in contextul pandemiei de COVID-19 pe care nu le respecta. "Avem, numai in ultimele doua zile, trei cazuri de ministri care nu poarta masca. Deci ei merg pe principiul 'noi vrem egalitate, dar…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a recunoscut, marți, intr-o conferința de presa, ca a crescut numarul elevilor infectați in școli. "Incercam, in masura posibilului, sa ne pozițioonam de cealalta parte a baricadei și sa aflam de la autoritați ceea ce trebuie sa aflam. Citește și: VIDEO…

- Austeritatea instaurata de premierul Florin Cițu este un razboi al unei puteri cinice la adresa celor care traiesc cinstit, din salariu, iar PSD și BNS se afla "in aceeași barca", a spus, joi, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu.

- „Așa cum guvernele acționeaza cu ochii pe sondaje, politica externa se face – și e judecata – acasa, pe forumuri digitale și in atmosfera unui plebiscit continuu. Mai puțin la noi, in Romania, unde publicul desfide vesel adevarul ca politica externa are consecințe asupra nivelului de trai și al siguranței…

- Este, probabil, cel mai bun moment in care medicina sa avanseze si sa experimenteze cu tratamente inovatoare. Iar substantele care intra in categoria drogurilor ocupa un loc aparte fara sa mai fie ignorate. Unul dintre cele mai cunoscute droguri este canabisul si chiar daca este extrem de popular in…

- Aflam ca proiectul de reabilitare a Pieței Victoriei din Timișoara trebuie relua de la zero, ca firma brașoveana ce a caștigat lucrarea n-a mai depus nici acum documentația, astfel incat primarul Dominic Fritz a decis rezilierea contractului. Oricum, fostul edil Nicolae Robu a și simțit acest blocaj…