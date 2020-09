Cum se trăiește în Turkmenistan Despre aceasta țara se vorbește foarte puțin la știri. Cel mai probabil, pentru ca sa nu apara prea multe intrebari … Turkmenia, sau Turkmenistan – este o țara din Asia mijlocie, la care nici nu v-ați gandit, iar alții nici macar nu au auzit. Insa ar merita sa cunoaștem mai mult aceasta țara și sa preluam de la ei o parte din reguli. Iata cateva curiozitați: 1 Este o republica prezidențiala, in Asia Mijlocie. 2 Este a 4-a țara din lume, dupa rezervele de gaze naturale. 3 Este unica țara ex-sovietica, care solicita viza de intrare pentru toți cetațenii celorlalte țari ex-sovietice. 4 Capitala țarii… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

