Stiri pe aceeasi tema

- Programul Operational Competitivitate are o rata de absorbtie destul de mica, a afirmat joi ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, mentionand ca sunt probleme la partea de digitalizare. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO "PNRR-ul…

- Membrii Guvernului au depus juramantul la Cotroceni. Cițu: Nu voi insela asteptarile romanilor, sunt constient de responsabilitatea pe care mi-au acordat-o de a guverna intr-o perioada dificila Membrii Guvernului condus de prim-ministrul Florin Citu au depus juramantul de investitura, miercuri seara,…

- Ministrul desemnat pentru Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri ca, pana in 2029, toate programele se decid in primavara, astfel ca "putem avea o decada astrala a dezvoltarii in Romania". "Am activat in Comisa asta, am fost la Minister, am urmarit Ministerul…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au validat nominalizarea lui Cristian Ghinea…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a anunțat pe Facebook ca a ieșit pozitiv la ultimul test pentru coronavirus, ceea ce inseamna ca este infectata cu COVID-19. Ministra nu a dat detalii in legatura cu testul sau de unde ar fi putut contacta coronavirusul și nici in legatura cu…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a postat pe Facebook un mesaj in care afirma ca grija este cuvantul care definește cel mai bine prezentul, iar de la fiecare dintre noi la „impreuna” este doar un pas. ”Vorbim despre protejarea aproapelui nostru, despre protejarea a tot ceea ce iubim și prețuim”, a…

- Anunțatul Program de Guvernare a PSD este catalog drept „toxic” de catre Florin Cațu, ministrul Finanțelor Publice. Pentru a le dovedi social – democraților acest lucru, ii invita la discuțiile privind ratingul de țara și programele de finanțare europeana. Intr-o intervenție video, ministrul a anunțat…