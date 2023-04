Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV din Romania. Vedeta este activa și in mediul online, acolo unde iși ține fanii curent cu lucrurile care i se intampla in viața de zi cu zi. Dupa ce, zilele trecute, Simona Gherghe a ajuns cu fiul ei la spital, unde au și ramas…

- In cadrul unei intervenții in direct, in emisiunea Showbiz Report de la Antena Stars, Dana Roba a povestit ca a ajuns, de urgența, la spital, dupa ce s-a confruntat cu stari de rau. Vedeta spune ca din cauza stresului, dar și din cauza ca manca multe dulciuri, starea ei de sanatate se deteriorase.

- In urma cu puțin timp, Andreea Popescu a ajuns, de urgența, la clinica unde ii este monitorizata sarcina. Vedeta ar avea simptome care ar prevesti nașterea, așa ca a mers sa o vada medicul. Abia maine bruneta spune ca ar avea 36 de saptamani de sarcina.

- In urma cu doar cateva zile, soția lui Jorge a ajuns la spital, dupa ce s-a confruntat cu grave probleme de sanatate. Ramonei Prodea i s-a desprins retina, iar, de curand, artistul a spus cum se simte.

- Adda facut un anunț ingrijorator pe rețelele de socializare, asta dupa ce artista le-a impartașit fanilor sa aiba grija in aceasta perioada deoarece s-a trezit cu o capușa in pat. Adda a facut primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre momentele de panica prin care a trecut.

- Anca Serea a trecut in decursul serii anterioare prin clipe dificile, dupa ce fiica ei, Sarah, a suferit o intervenție chirurgicala de urgența. Vedeta TV a dezvaluit cum a decurs operația și cum se simte in prezent adolescenta.

- Fiica Ancai Serea și a lui Adrian Sina a trecut prin momente grele. Adolescenta a fost supusa unei intervenții chirurgicale care nu mai putea fi amanata. Vedeta a laudat-o pe tanara ca a fost curajoasa, iar acum, este in afara oricarui pericol.

- Irina Deaconescu a dat fanilor o veste buna. Dupa ce a anunțat ca fiica sa, Venus a avut nevoie de ingrijiri medicale, acum se simte mai bine și are mai multa energie. Micuța a facut febra și a tușit, dar simptomele s-au ameliorat.