- Carmen Grebenișan și iubitul sau au fost testați pozitiv pentru noul coronavirus! Vedeta a facut public anunțul chiar din prima clipa cand s-a simțit rau și intre timp a venit și rezultatul testului

- Din pacate, inca o vedeta din Romania a fost depistata cu noul coronavirus. Este vorba despre actorul Denis Ștefan. Vestea a fost data pe Instagram de catre soția acestuia, Cristina. Inca un actor roman are Covid-19! Actorul Denis Ștefan are coronavirus. Soția sa a fost testata și ea, insa testul a…

- Celebra gimnasta Larisa Iordache a anunțat in urma cu puțin timp ca a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus! Sportiva deja s-a izolat acasa, iar acum urmeaza tratamentul pentru a putea din nou sa-și reia activitațile!

- Cristina Neagu este infectata cu SARS-CoV-2, insa informația a fost aflata abia in aceasta saptamana. Vedeta celor de la CSM București spune ca se simte bine și ii sfatuiește pe fanii sai sa poarte masca, ”pentru ca virusul nu ocolește pe nimeni”.”Dupa cum ați aflat deja, saptamana trecuta…

- Premierul Ludovic Orban intra in izolare, dupa ce a intrat saptamana trecuta in contact (in platoul unei televiziuni) cu o persoana confirmata duminica cu coronavirus. Orban a solicitat un test COVID. Un comunicat al guvernului informeaza ca “participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate…

- Carmen Grebenișan are o problema de sanatate de care nimeni nu știa pana acum. Frumoasa vedeta are o viața activa pe rețelele de socializare și, așa cum și-a obișnuit fanii sa le impartașeasca fel de fel de lucruri din viața sa, a facut , de curand, o destainuire printr-un Insta Story legata de probeleme…

- Secretara lui Costel Avram a fost confirmata cu coronavirus. Urmeaza sa se efectueze o ancheta epidemiologica la CJ Hunedoara dupa ce femeia a fost confirmata cu noul coronavirus. Este al doilea caz de infectare cu coronavirus la CJ Hunedoara. Colaborator