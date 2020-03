Stiri pe aceeasi tema

- Tom Hanks si-a anuntat fanii printr-un mesaj scris p twitter ca atat el, cat si sotia lui, Rita Wilson, se simt mai bine. "Doua saptamani de la primele simptome si ne simtim mai bine", a scris Tom Hanks. Tom Hanks si sotia sa, confirmati cu CORONAVIRUS: "Ne simteam putin obositi"…

- Actorii Tom Hanks (63 de ani) si sotia sa, Rita Wilson (63 de ani), au fost externati din spitalul australian in care au fost izolati dupa ce au fost diagnosticati cu coronavirus saptamana trecuta.

