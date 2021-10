Cum se realizează un masaj eficient? Masajul este considerat a fi una dintre eficiente și cele mai vechi forme de relaxare și vindecare. Prin tehnicile de masaj de framantare, intinderi, rasuciri, mușchii vor fi relaxați, va crește mobilitatea articulațiilor, sistemul limfatic se va imbunatați, celulita se va reduce vizibil, iar stresul și anxietatea pot disparea. Masajul presupune eliberarea endorfinelor, acele substanțe chimice ce sunt produse natural de creier pentru a ne minimiza durerile și stresul. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

