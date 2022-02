Cum se realizează o condică de prezență pentru angajați după ultimele reglementări Cum se realizeaza o condica de prezența pentru angajați dupa ultimele reglementari. O mare parte dintre angajații romani știu cu siguranța cate ceva despre condica de prezența. Articolul 119 din Codul Muncii spune ca evidența orelor de munca prestate de fiecare angajat intra in sarcina angajatorului. Totul se face cu ajutorul unui tabel, care poate fi in format electronic, ca fișier excel, sau imprimat direct pe foi A4. Cum se realizeaza o condica de prezența pentru angajați dupa ultimele reglementari In tabel se trece numele angajatului și se completeaza ora de incepere a programului, precum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

